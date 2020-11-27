В Польше госпитализировали двух украинских студентов: полиция предполагает нападение
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию города.
"Чрезвычайная ситуация произошла около 4 ночи (по киевскому времени). Полиция на месте установила, что в результате применения опасного инструмента ранены двое молодых мужчин: граждане Украины в возрасте 19 и 21 год", - отметил представитель пресс-службы полиции города Адам Шеленг.
По его словам, студентов госпитализировали с серьезными ранами.
Шеленг рассказал, что инцидент произошел в квартире, которую студенты снимали в городе.
Полицейский отметил, что на данный момент по делу не задержали ни одного человека. Представитель не подтвердил, но одновременно и не опроверг информацию, распространенную ранее польскими СМИ о том, что ребят ранили ножом.
В генконсульстве Украины в Люблине отметили, что знают об инциденте и попросили полицию информировать их.
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