В Польше госпитализировали двух украинских студентов: полиция предполагает нападение

27 ноября, 2020, 16:56

В городе Ряшив (польск. - Жешув) в Подкарпатском воеводстве госпитализировали двух украинских студентов в возрасте 19 и 21 год

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию города.

"Чрезвычайная ситуация произошла около 4 ночи (по киевскому времени). Полиция на месте установила, что в результате применения опасного инструмента ранены двое молодых мужчин: граждане Украины в возрасте 19 и 21 год", - отметил представитель пресс-службы полиции города Адам Шеленг.

По его словам, студентов госпитализировали с серьезными ранами.

Шеленг рассказал, что инцидент произошел в квартире, которую студенты снимали в городе.

Полицейский отметил, что на данный момент по делу не задержали ни одного человека. Представитель не подтвердил, но одновременно и не опроверг информацию, распространенную ранее польскими СМИ о том, что ребят ранили ножом.

В генконсульстве Украины в Люблине отметили, что знают об инциденте и попросили полицию информировать их.

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