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Espreso.tvОбществоВ Минцифры обещают миллион грн хакерам, которые смогут "взломать" "Дию"

В Минцифры обещают миллион грн хакерам, которые смогут "взломать" "Дию"

Министерство цифровой трансформации Украины хочет привлечь белых хакеров со всего мира для выявления щелей в безопасности приложения

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Facebook.

Призовой фонд распределят по пяти категориям уязвимостей - от наименее до наиболее опасных. Сейчас завершается работа над правилами и условиями участия, прием заявок начнут в декабре.

Деньги возьмут из проекта USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры в Украине".

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"Планируем провести багбаунти для белых хакеров со всего мира на платформе Bugcrowd - это одна из самых известных международных компаний, специализирующаяся на кибербезопасности и багбаунти-программах", - пояснил министр.

"Грозит ли Bug Bounty приложению Дия? Нет. Белые хакеры будут ломать "тестовое приложение". Мы создадим отдельную среду для поиска багов, которая не будет содержать персональные данные", - заверил Федоров.

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