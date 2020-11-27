В Минцифры обещают миллион грн хакерам, которые смогут "взломать" "Дию"
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Facebook.
Призовой фонд распределят по пяти категориям уязвимостей - от наименее до наиболее опасных. Сейчас завершается работа над правилами и условиями участия, прием заявок начнут в декабре.
Деньги возьмут из проекта USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры в Украине".
Читайте также: С 1 декабря украинцы смогут показывать в банках паспорта из приложения "Дия"
"Планируем провести багбаунти для белых хакеров со всего мира на платформе Bugcrowd - это одна из самых известных международных компаний, специализирующаяся на кибербезопасности и багбаунти-программах", - пояснил министр.
"Грозит ли Bug Bounty приложению Дия? Нет. Белые хакеры будут ломать "тестовое приложение". Мы создадим отдельную среду для поиска багов, которая не будет содержать персональные данные", - заверил Федоров.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-