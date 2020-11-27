В Луцке мужчина хранил дома арсенал оружия

27 ноября, 2020, 15:56

53-летний житель Луцка держал в собственной квартире оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Во время санкционированных обысков в жилье 53-летнего жителя Луцка изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли специалисты отдела взрывотехнической службы ГУНП в Волынской области с целью фиксации, изъятия и транспортировки обнарудженных взрывчатых материалов для надлежащего хранения.

Правоохранители изъяли два предмета похожих на пистолеты, два устройства для бесшумной стрельбы, заряженные магазины, почти 300 патронов различного калибра, три предмета похожих на корпуса гранат Ф-1, три предмета цилиндрической формы похожих на запалы типа УЗРГМ, металлические предметы похожие на комплектующие к огнестрельному оружию, огневодный шнур.

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