В Киеве запретили посещать родителям новогодние праздники в детских садах и школах, - КГГА

27 ноября, 2020, 20:05

Новогодние праздники в детских садах и школах столицы пройдут без присутствия родителей и гостей из-за эпидситуации в городе

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает пресс-служба КГГА.

Соответствующее решение 27 ноября принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Мы все понимаем, что эпидемиологическая ситуация - сложная. И вместе мы должны делать все, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса. Поэтому новогодне-рождественские праздники в учреждениях дошкольного образования и в школах столицы будут проходить без родителей и приглашенных гостей", - отметил мэр.

Кличко отметил, что надеется на понимание со стороны родителей и на четкое выполнение решения руководителями школ и садиков.

"Праздники в учебных заведениях будут. Но только для детей", - добавил он.

Напомним, Департамент образования и науки призвал детей и их родителей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время рождественско-новогодних праздников, а также от проведения традиционных концертов в школах и детсадах.

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