В Киеве СБУ обнаружила подпольный цех по производству патронов

27 ноября, 2020, 16:36

Как заявляют в СБУ, ежедневно в цехе изготавливали до 10 тыс. патронов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ рассказали, что нелегальный бизнес организовали двое киевлян. Подозреваемые арендовали цех на территории одного из предприятий Киева. На нем они установили оборудование, а также хранили материалы для изготовления патронов и готовую продукцию. Клиентов они находили на специализированных интернет-ресурсах и страницах в соцсетях, а заказы отправляли по почте.

Во время обысков в цехе было изъято 137 кг пороха, 20 тыс. готовых патронов, 131 емкость с пулями, 50 тыс. капсюлей, два ружья, документацию и ноутбук с клиентской базой. В цехе обнаружены девять станков для полного цикла производства патронов, электрическую плавильную печь и другое оборудование.

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