 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве СБУ обнаружила подпольный цех по производству патронов

В Киеве СБУ обнаружила подпольный цех по производству патронов

Как заявляют в СБУ, ежедневно в цехе изготавливали до 10 тыс. патронов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ рассказали, что нелегальный бизнес организовали двое киевлян. Подозреваемые арендовали цех на территории одного из предприятий Киева. На нем они установили оборудование, а также хранили материалы для изготовления патронов и готовую продукцию. Клиентов они находили на специализированных интернет-ресурсах и страницах в соцсетях, а заказы отправляли по почте.

Во время обысков в цехе было изъято 137 кг пороха, 20 тыс. готовых патронов, 131 емкость с пулями, 50 тыс. капсюлей, два ружья, документацию и ноутбук с клиентской базой. В цехе обнаружены девять станков для полного цикла производства патронов, электрическую плавильную печь и другое оборудование.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2020 пятница

больше новостей

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать