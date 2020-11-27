В центре Киева мусоровоз провалился сквозь асфальт
27 ноября, 2020, 23:08
В Киеве, на улице Олеся Гончара, мусоровоз провалился колесом под асфальт
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
После загрузки мусора машина проехала несколько метров и провалилась. Сейчас улица заблокирована для движения транспорта - работает кран, чтобы поднять машину.
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