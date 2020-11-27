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Espreso.tvОбществоВ центре Киева мусоровоз провалился сквозь асфальт

В центре Киева мусоровоз провалился сквозь асфальт

В Киеве, на улице Олеся Гончара, мусоровоз провалился колесом под асфальт

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

После загрузки мусора машина проехала несколько метров и провалилась. Сейчас улица заблокирована для движения транспорта - работает кран, чтобы поднять машину.

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