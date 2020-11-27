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Espreso.tvОбществоВ Британии эпидемия COVID-19 замедлилась после трех недель локдауна, - The Telegraph

В Британии эпидемия COVID-19 замедлилась после трех недель локдауна, - The Telegraph

Ежедневные показатели новых заражений коронавирусом начали снижаться после жесткого карантина в Великобритании

Об этом сообщает The Telegraph .

По данным правительства Великобритании, впервые сократилось количество больных, которые заражают других коронавирусом (показатель R).

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В частности, количество новых случаев заражения падает до 2% в день, а коэффициент R составляет от 0,9 к 1. То есть, каждые 10 зараженных инфицируют от 9 до 10 человек. На прошлой неделе коэффициент составлял 1,0-1,1.

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