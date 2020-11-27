УПЛ: расписание матчей и трансляций 11-го тура чемпионата Украины по футболу

27 ноября, 2020, 08:08

В 11-м туре чемпионата Украины по футболу полтавская "Ворскла" сыграет против киевского "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 10-м туре "Динамо" победило "Ингулец" и набрало 23 очка. "Шахтер" не смог переиграть "Александрию" - 1:1 - и теперь отстает от киевлян на 3 пункта.

"Ворскла" также воспользовалась потерей чемпионов страны. Полтавчане разгромили "Колос" 3:0, набрали 19 очков и приблизились к "горнякам" на расстояние в 1 балл.

Чемпионат Украины по футболу

11-й тур

27 ноября

19:00 "Львов" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

28 ноября

14:00 "Александрия" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

17:00 "Динамо" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "2+2"

19:30 "Днепр-1" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале УНИАН

29 ноября

14:00 "Минай" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

17:00 "Колос" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:30 "Ингулец" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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