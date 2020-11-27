УПЛ: расписание матчей и трансляций 11-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 10-м туре "Динамо" победило "Ингулец" и набрало 23 очка. "Шахтер" не смог переиграть "Александрию" - 1:1 - и теперь отстает от киевлян на 3 пункта.
"Ворскла" также воспользовалась потерей чемпионов страны. Полтавчане разгромили "Колос" 3:0, набрали 19 очков и приблизились к "горнякам" на расстояние в 1 балл.
Чемпионат Украины по футболу
11-й тур
27 ноября
19:00 "Львов" - "Мариуполь", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
28 ноября
14:00 "Александрия" - "Рух", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
17:00 "Динамо" - "Ворскла", прямая трансляция на телеканале "2+2"
19:30 "Днепр-1" - "Шахтер", прямая трансляция на телеканале УНИАН
29 ноября
14:00 "Минай" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
17:00 "Колос" - "Десна", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:30 "Ингулец" - "Олимпик", прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 21 ноября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в гостях "Ингулец".
- Также в субботу "Шахтер" на своем поле не смог переиграть "Александрию".
- 22 ноября "Десна" на своем поле неожиданно уступила "Львову".
- Между тем "Ворскла" в Полтаве победила "Колос" и закрепилась на 3-й позиции в УПЛ.
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