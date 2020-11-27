У Богдана бывали триндюлины какие-то, у Ермака иногда тоже такие моменты, - Кирилл Тимошенко об общении в ОПУ
Об этом Тимошенко рассказал в интервью "Гордон".
"Мне комфортно и с тем, и с другим. Андрей Богдан резкий, Ермак - дипломатично. Есть плюсы и минусы в этом. У Богдана было больше совещаний, когда мы, все заместители, присутствовали, Ермак общается с каждым отдельно. Были планерки у Богдана, сейчас их меньше, но есть конкретные задачи каждому из заместителей. Понятно, что в стиле общения у Богдана бывали резкие высказывания - триндюлины какие-то, у Ермака бывают тоже такие моменты, но их гораздо меньше ", - рассказал он.
Тимошенко отметил, что имел хорошие отношения с Богданом, когда тот занимал должность главы офиса, а сейчас - хорошие с Ермаком.
"По бокалу вина мы могли выпить и с Богданом, и с Ермаком вечером. Но это не проблема", - добавил он.
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