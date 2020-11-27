Тихановская приедет в Украину в начале 2021 года - советник
27 ноября, 2020, 11:15
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская планирует визит в Украину в начале 2021 года
Об этом заявил советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, сообщает Общественное радио .
"Сейчас ничего планировать невозможно из-за коронавируса, из-за политической ситуации, все меняется очень быстро. План посетить Украину был еще в октябре, но появились другие планы, поэтому я сомневаюсь, что визит будет в этом году, скорее всего, в начале следующего ", - говорит советник.
По его словам, относительно визита белорусской оппозиционерки, команда Тихановской коммуницирует с МИД Украины, но визит в Украину точно должен состояться.
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