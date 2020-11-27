Ты никогда не умрешь, потому что я буду любить тебя до последнего вздоха, - сын Марадоны трогательно попрощался с отцом

27 ноября, 2020, 20:44

Диего Марадона-младший трогательно попрощался со своим отцом, знаменитым аргентинским футболистом Диего Марадоной

Об этом сообщает Еспрессо.TV со ссылкой на instagram сына Марадоны.

Марадона-младший написал, что будет любить отца до последнего своего вздоха.

Читайте также: "Рука Бога", работа в Беларуси и наркотики: какой была жизнь великого футболиста Марадоны .

"Ты даже не представляешь, каким я был счастливым рядом с тобой... Я чувствовал себя непобедимым. Я буду скучать по твоим объятиям, как я буду скучать по временам, когда мы сидели вместе и смотрели игру нашего любимого "Наполи"! А мои дети... Как они будут жить без такого любящего дедушки? Обещаю, что они всегда будут помнить о тебе, защищать тебя и с гордостью говорить о своем деде, ты никогда не умрешь, потому что я буду любить тебя до последнего вздоха. Жди меня, я найду тебя, когда придет мое время", - написал сын Марадоны.

60-летний Диего Марадона ушел из жизни в среду, 25 ноября. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызвавшая острый отек легких.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb