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Espreso.tvМирТрамп ответил, уйдет ли из Белого дома, если победителем выборов признают Байдена

Трамп ответил, уйдет ли из Белого дома, если победителем выборов признают Байдена


фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что уйдет из Белого дома, если Байдена признают победителем

Об этом Трамп заявил во время видеоконференции, передает "Укринформ".

"Конечно, и вы это знаете", - ответил он на вопрос, уйдет ли он из Белого дома, если члены электорального колледжа проголосуют за Байдена.

По его словам, избиратели "совершат ошибку", если все же признают победу демократа.

  • Напомним, 20 ноября пересчет результатов голосования на выборах президента США в штате Джорджия подтвердил победу демократа Джо Байдена .
  • 22 ноября суд отклонил требование действующего президента Дональда Трампа о пересчете голосов на президентских выборах США в штате Пенсильвания.

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