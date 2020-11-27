Трамп ответил, уйдет ли из Белого дома, если победителем выборов признают Байдена
27 ноября, 2020, 08:23
Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что уйдет из Белого дома, если Байдена признают победителем
Об этом Трамп заявил во время видеоконференции, передает "Укринформ".
"Конечно, и вы это знаете", - ответил он на вопрос, уйдет ли он из Белого дома, если члены электорального колледжа проголосуют за Байдена.
По его словам, избиратели "совершат ошибку", если все же признают победу демократа.
- Напомним, 20 ноября пересчет результатов голосования на выборах президента США в штате Джорджия подтвердил победу демократа Джо Байдена .
- 22 ноября суд отклонил требование действующего президента Дональда Трампа о пересчете голосов на президентских выборах США в штате Пенсильвания.
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