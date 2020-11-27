Трамп ответил, уйдет ли из Белого дома, если победителем выборов признают Байдена

27 ноября, 2020, 08:23

Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что уйдет из Белого дома, если Байдена признают победителем

Об этом Трамп заявил во время видеоконференции, передает "Укринформ".

"Конечно, и вы это знаете", - ответил он на вопрос, уйдет ли он из Белого дома, если члены электорального колледжа проголосуют за Байдена.

По его словам, избиратели "совершат ошибку", если все же признают победу демократа.

Напомним, 20 ноября пересчет результатов голосования на выборах президента США в штате Джорджия подтвердил победу демократа Джо Байдена .

22 ноября суд отклонил требование действующего президента Дональда Трампа о пересчете голосов на президентских выборах США в штате Пенсильвания.

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