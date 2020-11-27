 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТайваньские оппозиционные депутаты забросали свиными внутренностями чиновников в зале парламента

Тайваньские оппозиционные депутаты забросали свиными внутренностями чиновников в зале парламента


фото: reuters
Недавно правительство разрешило импорт американской свинины, содержащей рактопамин - добавку, запрещенную для употребления свиньями на Тайване и в ЕС. Оппозиция утверждает, что это угрожает здоровью людей

Об этом сообщает ВВС.

Законодатели главной оппозиционной тайваньской партии "Гоминьдан" бросили ведра со свиными кишками в направлении премьер-министра Су Цзэн-чана, чтобы прервать его выступление в парламенте. Многие депутаты испачкались свиными внутренностями.

Некоторые депутаты также обменялись ударами во время "короткой, но жестокой" схватки законодателей от оппозиции и власти.

Руководящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) осудила "отвратительный" протест, назвав его пустой тратой пищи, которая "завоняла" парламент. Они призывали вернуться к цивилизованным дебатам.

Вашингтон приветствовал августовское решение президента Тайваня Цай Инг-Вена упростить импорт свинины с 1 января следующего года. Но этот шаг подтолкнул к действиям оппозицию, которая после ряда последних скандалов выразила обеспокоенность из-за безопасности продуктов.

В минувшие выходные во время ежегодной демонстрации "Осенней борьбы" протестующие держали над собой гигантскую надувную свинью в знак протеста против импорта.

Сейчас добавка рактопамин запрещена для свиней на Тайване, а также в Китае и Европейском Союзе из-за опасений за безопасность животных и людей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2020 пятница

больше новостей

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать