Тайваньские оппозиционные депутаты забросали свиными внутренностями чиновников в зале парламента
Об этом сообщает ВВС.
Некоторые депутаты также обменялись ударами во время "короткой, но жестокой" схватки законодателей от оппозиции и власти.
Руководящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) осудила "отвратительный" протест, назвав его пустой тратой пищи, которая "завоняла" парламент. Они призывали вернуться к цивилизованным дебатам.
Вашингтон приветствовал августовское решение президента Тайваня Цай Инг-Вена упростить импорт свинины с 1 января следующего года. Но этот шаг подтолкнул к действиям оппозицию, которая после ряда последних скандалов выразила обеспокоенность из-за безопасности продуктов.
В минувшие выходные во время ежегодной демонстрации "Осенней борьбы" протестующие держали над собой гигантскую надувную свинью в знак протеста против импорта.
Сейчас добавка рактопамин запрещена для свиней на Тайване, а также в Китае и Европейском Союзе из-за опасений за безопасность животных и людей.
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