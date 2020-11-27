Тайваньские оппозиционные депутаты забросали свиными внутренностями чиновников в зале парламента

Об этом сообщает ВВС.

Законодатели главной оппозиционной тайваньской партии "Гоминьдан" бросили ведра со свиными кишками в направлении премьер-министра Су Цзэн-чана, чтобы прервать его выступление в парламенте. Многие депутаты испачкались свиными внутренностями.

Некоторые депутаты также обменялись ударами во время "короткой, но жестокой" схватки законодателей от оппозиции и власти.

Руководящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) осудила "отвратительный" протест, назвав его пустой тратой пищи, которая "завоняла" парламент. Они призывали вернуться к цивилизованным дебатам.

Вашингтон приветствовал августовское решение президента Тайваня Цай Инг-Вена упростить импорт свинины с 1 января следующего года. Но этот шаг подтолкнул к действиям оппозицию, которая после ряда последних скандалов выразила обеспокоенность из-за безопасности продуктов.

В минувшие выходные во время ежегодной демонстрации "Осенней борьбы" протестующие держали над собой гигантскую надувную свинью в знак протеста против импорта.

Сейчас добавка рактопамин запрещена для свиней на Тайване, а также в Китае и Европейском Союзе из-за опасений за безопасность животных и людей.

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