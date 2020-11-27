Совет Европы рассмотрит выполнение Украиной решения ЕСПЧ о гибели Гонгадзе
27 ноября, 2020, 20:39
Комитет министров Совета Европы 1-3 декабря рассмотрит имплементацию властью решения Европейского суда по правам человека по делу "Гонгадзе против Украины"
Об этом сообщает Укринформ.
В рамках дела Гонгадзе рассмотрят принятые Украиной меры по реагированию на нарушения конвенции по правам человека в части "убийства журналистов и недостаточности эффективных расследований".
В ноябре 2019 года Комитет министров СЕ выразил разочарование, что после 18 лет расследования обстоятельств гибели журналиста Георгия Гонгадзе организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.
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