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Espreso.tvОбществоСовет Европы рассмотрит выполнение Украиной решения ЕСПЧ о гибели Гонгадзе

Совет Европы рассмотрит выполнение Украиной решения ЕСПЧ о гибели Гонгадзе

Комитет министров Совета Европы 1-3 декабря рассмотрит имплементацию властью решения Европейского суда по правам человека по делу "Гонгадзе против Украины"

Об этом сообщает Укринформ.

В рамках дела Гонгадзе рассмотрят принятые Украиной меры по реагированию на нарушения конвенции по правам человека в части "убийства журналистов и недостаточности эффективных расследований".

В ноябре 2019 года Комитет министров СЕ выразил разочарование, что после 18 лет расследования обстоятельств гибели журналиста Георгия Гонгадзе организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

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