Санду потребует вывода российских войск из Приднестровья

27 ноября, 2020, 07:37

Майя Санду, которая была избрана на пост президента Молдовы, заявила, что будет требовать вывода группы российских войск из Приднестровья

Об этом выбранная глава государства сказала в эфире молдавского телевидения, сообщает РБК-Украина.

Санду подчеркнула, что все правительства страны имели такую точку зрения, и в ее позиции нет ничего нового.

"Это официальная позиция Республики Молдова, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать. Эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Молдовы", - отметила она.

Ранее стало известно, что первые встречи после инаугурации новоизбранная президент Молдовы Майя Санду проведет с президентами Румынии и Украины .