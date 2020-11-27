Санду потребует вывода российских войск из Приднестровья
Об этом выбранная глава государства сказала в эфире молдавского телевидения, сообщает РБК-Украина.
Санду подчеркнула, что все правительства страны имели такую точку зрения, и в ее позиции нет ничего нового.
"Это официальная позиция Республики Молдова, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать. Эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Молдовы", - отметила она.
Ранее стало известно, что первые встречи после инаугурации новоизбранная президент Молдовы Майя Санду проведет с президентами Румынии и Украины .
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