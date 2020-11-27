 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСанду потребует вывода российских войск из Приднестровья

Санду потребует вывода российских войск из Приднестровья


фото: Reuters
Майя Санду, которая была избрана на пост президента Молдовы, заявила, что будет требовать вывода группы российских войск из Приднестровья

Об этом выбранная глава государства сказала в эфире молдавского телевидения, сообщает РБК-Украина.

Санду подчеркнула, что все правительства страны имели такую точку зрения, и в ее позиции нет ничего нового.

"Это официальная позиция Республики Молдова, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать. Эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Молдовы", - отметила она.

Ранее стало известно, что первые встречи после инаугурации новоизбранная президент Молдовы Майя Санду проведет с президентами Румынии и Украины .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать