Руководитель Музея Революции Достоинства пришел на допрос
27 ноября, 2020, 17:25
Руководитель Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло пришел на допрос в Нацполицию
Об этом сообщает Укринформ.
"Я пришел, и вижу, что параллельно у следователей еще очень много вопросов разъяснительных. Логично, что полиция нуждается в дополнительной информации. Поэтому я сразу предложил пригласить официально (меня, - ред.) уже на допрос, чтобы все вопросы, которые есть у полиции, у следователей, мы зафиксировали под протокол. Мне вручили сегодня повестку, и я здесь", - сообщил Пошивайло.
- Нацполиция вызвала на допрос директора Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло, который он сам предложил.
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