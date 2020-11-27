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Espreso.tvОбществоРуководитель Музея Революции Достоинства пришел на допрос

Руководитель Музея Революции Достоинства пришел на допрос


фото: censor.net
Руководитель Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло пришел на допрос в Нацполицию

Об этом сообщает Укринформ.

"Я пришел, и вижу, что параллельно у следователей еще очень много вопросов разъяснительных. Логично, что полиция нуждается в дополнительной информации. Поэтому я сразу предложил пригласить официально (меня, - ред.) уже на допрос, чтобы все вопросы, которые есть у полиции, у следователей, мы зафиксировали под протокол. Мне вручили сегодня повестку, и я здесь", - сообщил Пошивайло.

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