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Espreso.tvОбществоРоссийский суд приговорил украинского политзаключенного Марченко к 10 годам заключения

Российский суд приговорил украинского политзаключенного Марченко к 10 годам заключения

Украинского политзаключенного Александра Марченко, которого обвиняют в перемещении продукции военного назначения и шпионаже, в Краснодаре приговорили к 10 годам лишения свободы

Об этом сообщила его жена Екатерина в Facebook.

"Моему мужу, Александру Марченко, вынесли приговор - 10 лет. И хоть мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо. Знаю только одно - он держится, так как имеет невероятную силу воли", - пишет Екатерина.

В посте она обратилась с просьбой о помощи к президенту Владимиру Зеленскому, а также проинформировала о приговоре офис украинского омбудсмена, МИД Украины, миссии ОБСЕ и ООН.

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