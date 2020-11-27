Российский суд приговорил украинского политзаключенного Марченко к 10 годам заключения

27 ноября, 2020, 19:31

Украинского политзаключенного Александра Марченко, которого обвиняют в перемещении продукции военного назначения и шпионаже, в Краснодаре приговорили к 10 годам лишения свободы

Об этом сообщила его жена Екатерина в Facebook.

"Моему мужу, Александру Марченко, вынесли приговор - 10 лет. И хоть мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо. Знаю только одно - он держится, так как имеет невероятную силу воли", - пишет Екатерина.

В посте она обратилась с просьбой о помощи к президенту Владимиру Зеленскому, а также проинформировала о приговоре офис украинского омбудсмена, МИД Украины, миссии ОБСЕ и ООН.