Россияне обстреляли позиции ООС вблизи Шумов и Опытного

27 ноября, 2020, 14:13

По состоянию на 12.00 27 ноября, на линии боевого соприкосновения зафиксировано три обстрела со стороны российско-оккупационных войск

Об этом сообщила пресс-секретарь Юлия Шевченко на брифинге Минобороны.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, на линии боевого соприкосновения зафиксировано три нарушения режима "тишины" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил как в прошлые, так и текущие сутки, не было" , - рассказала Шевченко.

В ночь с 26 на 27 ноября враг открыл огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи Авдеевки.

Утром российско-оккупационные войска из подствольного гранатомета и стрелкового оружия обстреляли позиции ООС под Опытным.

"Ближе к полудню оккупационные войска осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону позиций наших защитников вблизи Шумов", - добавила пресс-секретарь.

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