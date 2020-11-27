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Espreso.tvСпортРаботники похоронного бюро сфотографировались с мертвым Марадоной и разозлили фанатов в сети

Работники похоронного бюро сфотографировались с мертвым Марадоной и разозлили фанатов в сети


фото: Getty Images
В Аргентине трое работников похоронного бюро сфотографировались с мертвым Диего Марадоной и разозлили фанатов легендарного футболиста

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на TN.

Похоронное бюро "Сепелиос Пиньера" наняло работников, чтобы те помогли подготовиться к церемонии прощания с Диего Марадоной.

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Мужчины воспользовались служебным положением и сфотографировались у открытого гроба в гостиной, улыбаясь и поднимая большие пальцы. Один из мужчин положил руку на лоб знаменитого футболиста

Фотографии появились в интернете и вызвали возмущение в соцсетях. Разъяренные фанаты угрожают мужчинам физической расправой.

Агент и адвокат Марадоны Матиас Морли пообещал принять юридические меры против человека, ответственного за фотографии.

"В память о своем друге я не успокоюсь, пока он не заплатит за такой мерзкий поступок", - написал Морли в twitter.

60-летний Диего Марадона ушел из жизни в среду, 25 ноября. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызвавшая острый отек легких.

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