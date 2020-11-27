Работники похоронного бюро сфотографировались с мертвым Марадоной и разозлили фанатов в сети

27 ноября, 2020, 16:57

В Аргентине трое работников похоронного бюро сфотографировались с мертвым Диего Марадоной и разозлили фанатов легендарного футболиста

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на TN.

Похоронное бюро "Сепелиос Пиньера" наняло работников, чтобы те помогли подготовиться к церемонии прощания с Диего Марадоной.

Читайте также: "Рука Бога", работа в Беларуси и наркотики: какой была жизнь великого футболиста Марадоны.

Мужчины воспользовались служебным положением и сфотографировались у открытого гроба в гостиной, улыбаясь и поднимая большие пальцы. Один из мужчин положил руку на лоб знаменитого футболиста

Фотографии появились в интернете и вызвали возмущение в соцсетях. Разъяренные фанаты угрожают мужчинам физической расправой.

Агент и адвокат Марадоны Матиас Морли пообещал принять юридические меры против человека, ответственного за фотографии.

"В память о своем друге я не успокоюсь, пока он не заплатит за такой мерзкий поступок", - написал Морли в twitter.

Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mí amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración. pic.twitter.com/UtUk8tQHlw - MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 26, 2020

60-летний Диего Марадона ушел из жизни в среду, 25 ноября. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызвавшая острый отек легких.

Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

На церемонии прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной в Буэнос-Айресе ожидается 1 млн человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb