"Все будут обеспечены": Лазебная пообещала выплату пенсий в декабре без задержек
27 ноября, 2020, 09:25
Министр социальной политики Марина Лазебная заверила, что 4 декабря выплата пенсий начнется без задержек
Об этом пишет Укринформ .
"Еще 25 числа, недавно мы закрыли сведения на пенсии на декабрь. 4 декабря планово начнется выплата пенсии. Все будет обеспечено", - сказала Лазебная в эфире одного из телеканалов.
Она добавила, что никакой задержки по социальной выплате пока нет.
"Нечего волноваться и нечего сеять панику среди людей", - подчеркнула она.
- Напомним, 2 ноября 2020 года Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий месяца. На пенсионные выплаты направлено 600 млн грн.
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