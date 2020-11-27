 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономика"Все будут обеспечены": Лазебная пообещала выплату пенсий в декабре без задержек

"Все будут обеспечены": Лазебная пообещала выплату пенсий в декабре без задержек

Министр социальной политики Марина Лазебная заверила, что 4 декабря выплата пенсий начнется без задержек

Об этом пишет Укринформ .

"Еще 25 числа, недавно мы закрыли сведения на пенсии на декабрь. 4 декабря планово начнется выплата пенсии. Все будет обеспечено", - сказала Лазебная в эфире одного из телеканалов.

Она добавила, что никакой задержки по социальной выплате пока нет.

"Нечего волноваться и нечего сеять панику среди людей", - подчеркнула она.

  • Напомним, 2 ноября 2020 года Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий месяца. На пенсионные выплаты направлено 600 млн грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать