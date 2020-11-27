"Все будут обеспечены": Лазебная пообещала выплату пенсий в декабре без задержек

27 ноября, 2020, 09:25

Министр социальной политики Марина Лазебная заверила, что 4 декабря выплата пенсий начнется без задержек

Об этом пишет Укринформ .

"Еще 25 числа, недавно мы закрыли сведения на пенсии на декабрь. 4 декабря планово начнется выплата пенсии. Все будет обеспечено", - сказала Лазебная в эфире одного из телеканалов.

Она добавила, что никакой задержки по социальной выплате пока нет.

"Нечего волноваться и нечего сеять панику среди людей", - подчеркнула она.

Напомним, 2 ноября 2020 года Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий месяца. На пенсионные выплаты направлено 600 млн грн.

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