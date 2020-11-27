"Украина не делала никакого зла Беларуси": Кулеба ответил на угрозы санкциями против украинских чиновников

27 ноября, 2020, 10:15

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает решения властей Беларуси, которая угрожает ввести санкции против украинских чиновников

Об этом сообщает "ЛИГА.Новосты".

"Украина никакого зла Беларуси не делала, во внутренние дела Беларуси не вмешивалась, и поэтому мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных белорусских санкциях на рассмотрение белорусской власти", - сказал Кулеба.

Он отметил, что заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не стало для украинских дипломатов новостью.

Министр также добавил: белорусская сторона пока не передала никаких сигналов о возможных санкциях против украинских чиновников.

Напомним, что глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что страна подготовила список санкций в отношении ряда официальных лиц Украины.

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