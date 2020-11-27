"Предотвращение коррупции остается на паузе": Зеленский назвал шаги, которых ждет от Рады

27 ноября, 2020, 23:15

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента Украины.

В заседании приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, представители правительства, парламента, Офиса президента, правоохранительных органов, руководители НАБУ и НАПК, председатель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине Эка Ткешелашвили и посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Владимир Зеленский раскритиковал решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре, заявив, что оно вызвало кризис, "привело к очень серьезным последствиям".

"Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решения окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов. Те, кто лгал в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предупреждению коррупции сегодня остается на паузе, - сказал Зеленский.

Президент отметил необходимость максимально быстро подготовить и подать изменения в действующее законодательство Украины для преодоления кризиса, отметив, что предложения должны быть консолидированными и согласованным всеми заинтересованными сторонами.

В частности Зеленский призвал Раду как можно скорее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за ложь в декларации или уклонении от ее подачи.

"Уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону", - сказал Зеленский.

Следующим шагом в преодолении кризиса президент назвал восстановление норм закона "О предупреждении коррупции", который должен обеспечить полное возобновление проверок деклараций, в том числе деклараций судей, а соответствующие полномочия оставить за НАПК.

Зеленский также рассказал, что Минюст уже подготовил законопроект, который регулирует вопросы создания НАБУ, расширяет полномочия Верховной Рады для увольнения директора НАБУ и определяет дополнительные гарантии продолжения работы действующего директора НАБУ до момента назначения нового.

Президент призвал Верховную Раду как можно скорее поддержать законодательные инициативы для восстановления стабильной работы антикоррупционной архитектуры.

"Мы ожидаем, что Верховная Рада примет эти важные законопроекты. Первое - это восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации и умышленное указание ложных сведений в декларациях. Второе - восстановление полномочий НАПК в части электронного декларирования. Третье - усиление гарантий деятельности директора НАБУ - здесь ждем от министерства юстиции доработки, и одобрение антикоррупционной стратегии. Это важные первые быстрые шаги, которые нужно нам всем очень быстро сделать", - подытожил Зеленский.

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