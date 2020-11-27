"Предотвращение коррупции остается на паузе": Зеленский назвал шаги, которых ждет от Рады
Об этом сообщает пресс служба Офиса президента Украины.
В заседании приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, представители правительства, парламента, Офиса президента, правоохранительных органов, руководители НАБУ и НАПК, председатель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине Эка Ткешелашвили и посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
Владимир Зеленский раскритиковал решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре, заявив, что оно вызвало кризис, "привело к очень серьезным последствиям".
"Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решения окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов. Те, кто лгал в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предупреждению коррупции сегодня остается на паузе, - сказал Зеленский.
Президент отметил необходимость максимально быстро подготовить и подать изменения в действующее законодательство Украины для преодоления кризиса, отметив, что предложения должны быть консолидированными и согласованным всеми заинтересованными сторонами.
В частности Зеленский призвал Раду как можно скорее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за ложь в декларации или уклонении от ее подачи.
"Уголовная ответственность за уклонение от подачи декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону", - сказал Зеленский.
Следующим шагом в преодолении кризиса президент назвал восстановление норм закона "О предупреждении коррупции", который должен обеспечить полное возобновление проверок деклараций, в том числе деклараций судей, а соответствующие полномочия оставить за НАПК.
Зеленский также рассказал, что Минюст уже подготовил законопроект, который регулирует вопросы создания НАБУ, расширяет полномочия Верховной Рады для увольнения директора НАБУ и определяет дополнительные гарантии продолжения работы действующего директора НАБУ до момента назначения нового.
Президент призвал Верховную Раду как можно скорее поддержать законодательные инициативы для восстановления стабильной работы антикоррупционной архитектуры.
"Мы ожидаем, что Верховная Рада примет эти важные законопроекты. Первое - это восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации и умышленное указание ложных сведений в декларациях. Второе - восстановление полномочий НАПК в части электронного декларирования. Третье - усиление гарантий деятельности директора НАБУ - здесь ждем от министерства юстиции доработки, и одобрение антикоррупционной стратегии. Это важные первые быстрые шаги, которые нужно нам всем очень быстро сделать", - подытожил Зеленский.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Глава НАПК заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию.
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумковау на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
- Советник председателя ОПУ Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал "обязательной" замену судей КСУ за решения по е-декларированию.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно возобновить доступ к реестру е-деклараций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия КСУ признаком наличия плана против основ государственности.
- Нардеп-"слуга" Александр Бакумов огласил обращение от депутатов "различных политических фракций и групп" с призывом к судьям КСУ, которые поддержали решение о е-декларировании, уйти в отставку.
- В Раде зарегистрировали законопроект Разумкова о возобновлении е-декларирования. В то же время законопроект Зеленского, который предусматривает роспуск КСУ, расритиковали даже во фракции "Слуги народа".
- В Европарламенте по законопроекту Зеленского заявили, что "нельзя просто взять и ликвидировать КСУ".
- Зеленский пообещал послам G7 , что директор НАБУ Артем Сытник останется на посту, несмотря на решение КСУ о неконституционности некоторых положений закона о НАБУ. Кроме того, в разговоре с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой президент Украины заявил о поддержке независимости НБУ и отсутствии угроз для НАБУ.
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