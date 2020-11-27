"Они назвали меня "Боря-Могильщик": Филатов обвинил Коломойского после вступления в должность городского главы Днепра

27 ноября, 2020, 13:09

27 ноября, в день официального вступления в должность городского главы города Днепр, переизбранный мэр Борис Филатов обвинил Игоря Коломойского в препятствовании его избранию на должность

Об этом новоизбранный мэр Днепра Борис Филатов написал в Facebook.

"Фамилия любого кандидата против меня во втором туре была только одна. И это фамилия - Коломойский. Враг государства и совершенно аморальный человек. Именно таким был его план. Затянуть меня любым способом во второй тур и там попытаться уничтожить", - заявил Филатов.

Новоизбранный мэр заявил, что Коломойский "и его банда" назвали его "Боря-Могильщик".

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"Они взяли в заложники мою команду и моих близких, нарушив более 300 уголовных дел и организовав 125 обысков. Они производили ложь в галактических масштабах, используя самый медиа-холдинг страны. Полтора года они пытались парализовать наш родной город, блокируя строительство метро и работу коммунального хозяйства ", - добавил политик.

Напомним, 23 ноября горсовет Днепра официально объявила Бориса Филатова победителем на выборах городского головы.