"Большая стройка": Минрегион планирует перевыполнить план по школам до конца года

27 ноября, 2020, 12:59

По словам министра развития общин и регионов Алексея Чернышева, до конца года план по строительству и реконструкции школ в рамках президентской программы "Большая стройка" будет перевыполнен

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и регионов.

"В целом строительство было начато в 134 школах, средняя строительная готовность которых на сегодняшний день, по данным ОГА (областных государственных администраций - ред.), составляет 95%. Учитывая, что до нового года еще есть время, можно утверждать, что план на 2020 год по всей стране будет перевыполнен ", - цитирует пресс-служба слова Чернышева.

По его словам, несколько областей уже смогли завершить строительство всех запланированных на 2020 год школ. Так, семь школ было построено в Сумской и Луганской областях, пять - в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской и Ровенской.

Чернышев подчеркнул, что программа предусматривает не только строительство и ремонт школьных помещений, но и создание новых, современных возможностей для обучения. Так, в половине завершенных школ реализована программа "Новое образовательное пространство", благодаря которому дети смогут для обучения как в европейский странах - интерактивные доски, современные биологические, химические и физические классы.

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