Признание Голодомора геноцидом должно стать проявлением солидарности мира с украинцами, - МИД

27 ноября, 2020, 18:47

Признание мировым сообществом Голодомора 1932-1933 годов геноцидом должно стать проявлением солидарности с украинским народом

Об этом сообщила пресс-служба МИД

"Надлежащее уважение памяти жертв и всестороннее изучение преступления советского режима - общий моральный долг и действенный способ предотвратить повторение подобных трагедий в будущем", - отмечается в заявлении.

В МИДе отмечают, что Голодомор - это комплексно спланированный и реализованный геноцид украинского народа со стороны СССР, который ежедневно забирал более тысячи жизней. В результате погибли миллионы и еще больше - не родились.

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"В течение десятилетий память о национальной трагедии украинцев уничтожалась, а сами факты о Голодоморе - отрицались. Но благодаря совместным усилиям правительств независимой Украины, ученых, украинских громад за рубежом и дипломатов борьба за признание Голодомора геноцидом стала одним из приоритетов во внешней политике и начала приносить результаты: официальное признание на уровне иностранных правительств, парламентов и международных организаций", - отмечают в МИД.