Первые 12 кислородных концентраторов от Порошенко отправили в украинские больницы

27 ноября, 2020, 20:44

Первые 12 кислородных концентраторов от Порошенко отправлены в больницы

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заверил, что до конца года будет получено еще около 40 таких аппаратов и они будут переданы в медицинские учреждения по всей стране, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Только что с таможни мы получили первые двенадцать кислородных концентраторов. Вы помните, что сразу после завершения выборов в начале ноября я обещал, что мы сделаем все возможное для того, чтобы как можно быстрее привезти их в Украину", - подчеркнул Петр Порошенко .

Он отметил, что для решения этой задачи команде понадобилось три недели. "Власти на это не хватило девять месяцев", - констатирует Порошенко.

Петр Порошенко сообщил, что четыре концентратора поедут в Ривненскую область. Он поблагодарил семью Юрия и Ирины Луценко, которые присоединились к закупке этих аппаратов.

"До конца этого года мы ожидаем получить еще около 40 кислородных концентраторов, каждый на две койки", - сообщил он.

"Я хочу подчеркнуть, что благотворители как всегда подставляют плечо, и мы будем сейчас еженедельно отправлять концентраторы бесплатно больницам Украины. Я очень счастлив сегодня, потому что эти маленькие машинки спасут жизнь сотням украинских. Здоровья вам", - пожелал пятый президент Украины .

Руководитель Ривненськой территориальной организации партии "Европейская Солидарность" Виталий Гайдукевич отметил: "Опять важные вещи в государстве приходится делать волонтерам, а не власти. Петр Порошенко обещал - слово будет выполнено. Соответственно ривненским медикам в базовой ковидной больнице, которая сейчас имеет наибольшую нагрузку, хоть немного будет легче", - добавил Гайдукевич.

Всего с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре, благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка, началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Одно из украинских предприятий закупило необходимое иностранное оборудование, а компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии - 27 тысяч костюмов, которые уже передают в больницы.