Оккупанты пять раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

27 ноября, 2020, 17:54

За 27 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, вражеский огонь был зафиксирован в пригороде Авдеевки. Боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Опытное оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а неподалеку Шумов дважды обстреливали украинские позиции из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

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