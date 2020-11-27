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Espreso.tvОперація об'єднаних силОккупанты пять раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

Оккупанты пять раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе


фото: delo.ua
За 27 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, вражеский огонь был зафиксирован в пригороде Авдеевки. Боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Опытное оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а неподалеку Шумов дважды обстреливали украинские позиции из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

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