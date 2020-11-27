Оккупанты дважды нарушили "перемирие" на Донбассе
27 ноября, 2020, 08:43
За прошедшие сутки, 26 ноября, оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" провозглашен режим прекращения огня враг пренебрег вблизи Марьинки. На этом участке противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Неподалеку населенного пункта Старогнатовка враг применил станковый противотанковый гранатомет", - говорится в сообщении.
С начала нового века российско-оккупационные войска уже сделали одну провокацию - открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки Донецкой области.
На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
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