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Espreso.tvОбществоОккупанты дважды нарушили "перемирие" на Донбассе

Оккупанты дважды нарушили "перемирие" на Донбассе


фото: reuters
За прошедшие сутки, 26 ноября, оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" провозглашен режим прекращения огня враг пренебрег вблизи Марьинки. На этом участке противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Неподалеку населенного пункта Старогнатовка враг применил станковый противотанковый гранатомет", - говорится в сообщении.

С начала нового века российско-оккупационные войска уже сделали одну провокацию - открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки Донецкой области.

На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

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