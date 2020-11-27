Официальный курс: доллар и евро продолжают расти в цене

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 26 ноября курс составил 28,38 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 27 ноября установлен на уровне 33,845 грн / евро. По состоянию на 26 ноября курс составлял 33,78 грн / евро.

На наличном рынке 26 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,42, продают - по 28,48 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,35 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,42-29,30 грн / $.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb