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Espreso.tvОбществоОдесскому припортовому заводу разрешили производить медицинский кислород

Одесскому припортовому заводу разрешили производить медицинский кислород

Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"На сайте государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками обнародована информация, что по заявлению ОПЗ принято решение о выдаче лицензии на производство лекарственных средств (промышленного) кислорода жидкого медицинского", - говорится в сообщении.

Завод начал подготовку документов на регистрацию лекарственного средства - кислорода жидкого медицинского.

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