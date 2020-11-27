Одесскому припортовому заводу разрешили производить медицинский кислород

27 ноября, 2020, 20:05

Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"На сайте государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками обнародована информация, что по заявлению ОПЗ принято решение о выдаче лицензии на производство лекарственных средств (промышленного) кислорода жидкого медицинского", - говорится в сообщении.

Завод начал подготовку документов на регистрацию лекарственного средства - кислорода жидкого медицинского.