 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОбидчик Ломаченко Лопес назвал боксеров, с которыми хочет встретиться в ринге

Обидчик Ломаченко Лопес назвал боксеров, с которыми хочет встретиться в ринге


фото: Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес назвал 5 боксеров, с которыми хотел бы встретиться в ринге

Об этом сообщает fightnews.info.

По словам Лопеса, он победит любого соперника, который пожелает выйти против него в ринг.

"Если Хосе Рамирес и Джош Тейлор подерутся в первом полусреднем весе, встреча с победителем станет отличной возможностью. Еще один оппонент - Джервонта Дэвис. Также можно подраться с Райаном Гарсией или Девином Хейни. Если честно, я готов подраться даже со своими обязательными претендентами. Я хочу пойти на что угодно. Мы побили жесткого парня (прим. - Ломаченко). С которым многие не хотели драться. Сейчас наступил момент, когда мы просто возьмем верх над любым соперником", - сказал Теофимо Лопес.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2020 пятница

больше новостей

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать