Обидчик Ломаченко Лопес назвал боксеров, с которыми хочет встретиться в ринге

27 ноября, 2020, 18:37

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес назвал 5 боксеров, с которыми хотел бы встретиться в ринге

Об этом сообщает fightnews.info.

По словам Лопеса, он победит любого соперника, который пожелает выйти против него в ринг.

"Если Хосе Рамирес и Джош Тейлор подерутся в первом полусреднем весе, встреча с победителем станет отличной возможностью. Еще один оппонент - Джервонта Дэвис. Также можно подраться с Райаном Гарсией или Девином Хейни. Если честно, я готов подраться даже со своими обязательными претендентами. Я хочу пойти на что угодно. Мы побили жесткого парня (прим. - Ломаченко). С которым многие не хотели драться. Сейчас наступил момент, когда мы просто возьмем верх над любым соперником", - сказал Теофимо Лопес.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

25 ноября Лопес заявил, что заставил украинца Василия Ломаченко выйти из зоны комфорта в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

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