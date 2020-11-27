Николаевский бронетанковый завод передал в ВСУ партию модернизированных БТР-80

27 ноября, 2020, 17:56

Модернизированные БТР-80 оснастили тепловизорами и защищенными средствами цифровой связи

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", успешно завершило выполнение контракта и передало государственному заказчику партию восстановленных БТР-80 с улучшенными тактико-техническими характеристиками", - говорится в сообщении.

В то же время, специалисты предприятия провели капитальный ремонт бронетехники, включавший в себя восстановление работы всех узлов и агрегатов, а также установили новые устройства слежения, навигации и связи украинского производства.

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"После улучшения тактико-технических характеристик, бронетранспортеры стали более удобными в управлении в темное время суток, ведь они оснащены новейшими тепловизорами. Обзорность и распознавание цели также существенно улучшены. А новые приборы цифровой связи БТР-80 соответствуют стандартам НАТО и имеют более высокий уровень защищенности от радиоперехвата. Обновленные бронетранспортеры уже переданы нашим военным", - пояснил директор завода Юрий Кравченко.

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