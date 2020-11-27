Нападение на украинских студентов в Польше: полиция разыскивает одного украинца
27 ноября, 2020, 20:24
В Польше из-за ранения 2 студентов 27 ноября объявили в розыск украинца Александра Сытника
Об этом сообщает полиция Подкарпатского воеводства.
"Полиция разыскивает мужчину, гражданина Украины Александра Сытника, который может иметь связь с этим событием", - говорится в сообщении.
Правоохранители просят помощи у всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Сытника.
- Напомним, в городе Жешув (польск. - Жешув) в Подкарпатском воеводстве госпитализировали двух украинских студентов в возрасте 19 и 21 года. Полиция предполагает нападение.
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