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Espreso.tvОбществоНападение на украинских студентов в Польше: полиция разыскивает одного украинца

Нападение на украинских студентов в Польше: полиция разыскивает одного украинца

В Польше из-за ранения 2 студентов 27 ноября объявили в розыск украинца Александра Сытника

Об этом сообщает полиция Подкарпатского воеводства.

"Полиция разыскивает мужчину, гражданина Украины Александра Сытника, который может иметь связь с этим событием", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят помощи у всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Сытника.

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