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Espreso.tvОбществоНАБУ заявил, что Высший совет правосудия противоправно влияет на дела экс-министра экологии времен Януковича Злочевского

НАБУ заявил, что Высший совет правосудия противоправно влияет на дела экс-министра экологии времен Януковича Злочевского


фото: zaxid.net
Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило "противоправное влияние" Высшего совета правосудия в делах, фигурантом которых является бывший министр экологии Николай Злочевский

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ .

В бюро назвали два дела Злочевского, в которых прослеживается влияние ВСП:

  • о выдаче должностными лицами Минэкологии разрешений на пользование недрами;
  • о попытке дать взятку руководителям НАБУ и САП за закрытие дела о вероятной причастности Злочевского к завладению средствами стабилизационного кредита НБУ, выданного Реал банку, и легализации этих средств.

По данным НАБУ, ВСП отказался дать разрешение на привлечение к ответственности судьи Соломенского райсуда Киева, ограничившей сроки проведения следственных действий по делу о спецразрешениях.

В рамках расследования производства о взятке детективы получили сведения о возможном получении взятки членами ВСП и судьей.

НАБУ опубликовало часть переписки, которая "может свидетельствовать о сговоре судьи Соломенского райсуда Киева, адвокатов по делу о факте незаконных действий должностных лиц Минэкологии и членов ВСП, в результате которого судье удалось избежать привлечения к ответственности".

Из переписки следует, что судья, вероятно, обратилась к адвокатам за помощью в решении ситуации с вышеупомянутой жалобой НАБУ. Проблему решили, предоставив представителям ВСП $50 тыс. взятки, из которых $20 тыс. дали адвокаты, $30 тыс. судья.

По данным НАБУ, судья мог получить $150 тыс. за решение об ограничении сроков следствия по делу о разрешениях.

В НАБУ подчеркнули, что расценивают как форму давления открытие ВСП дисциплинарного производства против судей Высшего антикоррупционного суда.

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