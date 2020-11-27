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Espreso.tvОбществоНа Марсе попытаются создать кислород с помощью марсохода NASA

На Марсе попытаются создать кислород с помощью марсохода NASA


фото: NASA
Превратить углеродный газ в кислород на Марсе попытается марсоход "Настойчивость" Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса

Об этом сообщает New Atlas, передает "Укринформ".

Ожидается, что сам марсоход Perseverance прибудет 18 февраля 2021 года на кратер Джезеро на Красной планете. После приземления аппарат NASA попытается превратить имеющийся на планете углеродный газ в кислород.

Отмечается, что будущие миссии на Марс с экипажем могли бы использовать большое количество преобразованного кислорода для создания топлива, с помощью которого можно было бы запускать ракеты с поверхности Красной планеты.

Атмосфера Марса состоит на 95% из углекислого газа. В Perseverance установлен насос, который будет закачивать этот газ. В самом марсоходе при температуре в 800 градусов Цельсия углеродный газ будет перерабатываться в кислород.

На данный момент система MOXIE способна производить от 6 до 10 грамм кислорода в час.

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