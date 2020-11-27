На Кировоградщине в ДТП с военным грузовиком и асфальтоукладчиком погибли два человека, один человек госпитализирован
Об этом сообщает в Facebook Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.
Происшествие случилось в Новоархангельском районе на автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка.
"Водитель МАЗ 6317, военнослужащий одной из воинских частей ВС Украине, не выбрав безопасного интервала, допустил столкновение с асфальтоукладчиком VÖGELE и наезд на трех граждан, которые осуществляли ремонтные работы по укладке асфальтового покрытия проезжей части дороги", - сообщили в прокуратуре.
В результате ДТП два человека погибли, один с травмами госпитализирован в Маловисковскую центральную районную больницу.
Военная прокуратура Кировоградского гарнизона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Военнослужащий-водитель арестован, решается вопрос о назначении экспертиз для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Кроме того, готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
! ️! ️Вийськова прокуратура исследует обстоятельства смертельного столкновения военного МАЗа с асфальтоукладчиком в ...Опубликовано Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного рег. Пятница, 27 ноября 2020 г.
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