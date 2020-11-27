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Espreso.tvОбществоНа Кировоградщине в ДТП с военным грузовиком и асфальтоукладчиком погибли два человека, один человек госпитализирован

На Кировоградщине в ДТП с военным грузовиком и асфальтоукладчиком погибли два человека, один человек госпитализирован

В четверг, 26 ноября во Кировоградской области военный грузовик МАЗ 6317 столкнулcя с асфальтоукладчиком VÖGELE и сбил трех человек, которые ремонтировали дорогу

Об этом сообщает в Facebook Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Происшествие случилось в Новоархангельском районе на автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка.

"Водитель МАЗ 6317, военнослужащий одной из воинских частей ВС Украине, не выбрав безопасного интервала, допустил столкновение с асфальтоукладчиком VÖGELE и наезд на трех граждан, которые осуществляли ремонтные работы по укладке асфальтового покрытия проезжей части дороги", - сообщили в прокуратуре.

В результате ДТП два человека погибли, один с травмами госпитализирован в Маловисковскую центральную районную больницу.

Военная прокуратура Кировоградского гарнизона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Военнослужащий-водитель арестован, решается вопрос о назначении экспертиз для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Кроме того, готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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Опубликовано Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного рег. Пятница, 27 ноября 2020 г.

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