На Киевщине произошло ДТП: полицейский сбил насмерть пешехода
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
"Сегодня, около 3 часов ночи, работник полиции, возвращаясь со службы, совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги", - говорится в сообщении.
В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался.
Установлено, что за рулем автомобиля находился работник Киево-Святошинского отдела полиции.
Как известно, правоохранитель, возвращаясь домой ночью, совершил наезд на пешехода, который двигался в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде.
По приказу руководителя полиции Киевщины назначено служебное расследование обстоятельств смертельного ДТП.
- Напомним, 13 октября, в Борисполе сотрудница управления прокуратуры Киева сбила на пешеходном переходе несовершеннолетнюю девочку.
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