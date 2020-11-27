На Киевщине произошло ДТП: полицейский сбил насмерть пешехода

27 ноября, 2020, 17:13

В Киевской области работник полиции сбил пешехода насмерть. Ведется служебное расследование

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

"Сегодня, около 3 часов ночи, работник полиции, возвращаясь со службы, совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части дороги", - говорится в сообщении.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался.

Установлено, что за рулем автомобиля находился работник Киево-Святошинского отдела полиции.

Как известно, правоохранитель, возвращаясь домой ночью, совершил наезд на пешехода, который двигался в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде.

По приказу руководителя полиции Киевщины назначено служебное расследование обстоятельств смертельного ДТП.

Напомним, 13 октября, в Борисполе сотрудница управления прокуратуры Киева сбила на пешеходном переходе несовершеннолетнюю девочку.

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