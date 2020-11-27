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Espreso.tvОбществоМинздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон


фото: reuters
Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба МЗ.

Состоянию на 27 ноября в "красном списке" Украины находятся 38 стран.

Так, в "красной" зоне следующие страны: Соединенные Штаты, Франция, Болгария, Швейцария, Румыния, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

В свою очередь в "зеленой" зоне: Великобритания, Нидерланды, Словакия, Испания, Бельгия, Монако.

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