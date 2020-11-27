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Espreso.tvМирМИД: несмотря на резолюцию Сената, Франция не признает "Карабах"

МИД: несмотря на резолюцию Сената, Франция не признает "Карабах"


фото: reuters
Несмотря на резолюцию Сената, правительство Франции не будет признавать "Нагорный Карабах"

Об этом говорится в заявлении в МИД Франции, передает "Европейская правда".

"Наша обязанность как соглавы Минской группы ОБСЕ заключается в том, чтобы работать над урегулированием нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, в частности, по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха, и результат этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили слова государственного секретаря Жана-Батиста Лемуана перед голосованием за резолюцию в верхней палате парламента относительно позиции правительства, "Франция не признает самопровозглашенную республику Нагорный Карабах".

"Нашим приоритетом сегодня должно быть обеспечение безопасного возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта, разразившегося в последние недели. В своем обращении к Сенату госсекретарь отметил, что ни одно государство еще не признало Нагорный Карабах", - говорится в сообщении.

  • Напомним, Франция мощную диаспору армянского населения в стране. В то же время, ни одна страна мира не признает Нагорный Карабах независимым, даже Армения.
  • 25 ноября верхняя палата французского парламента проголосовала за резолюцию о признании "Нагорно-Карабахской Республики", провозглашенной на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

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