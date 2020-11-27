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Espreso.tvОбществоМосковский суд приговорил экс-главу Нафтогаза Бакая к 4 годам условно

Московский суд приговорил экс-главу Нафтогаза Бакая к 4 годам условно

Басманный суд Москвы вынес приговор экс-главе НАК "Нафтогаз Украины" Игорю Бакаю

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Бакая приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года за особо крупное мошенничество.

Бакая обвиняют в том, что он обманным путем завладел деньгами посторонних лиц. На него есть 10 заявлений, среди которых заявление от российского миллиардера Алишера Усманова. Позже российские следователи предъявили Бакаю обвинения в особо крупном мошенничестве.

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