Московский суд приговорил экс-главу Нафтогаза Бакая к 4 годам условно
27 ноября, 2020, 19:03
Басманный суд Москвы вынес приговор экс-главе НАК "Нафтогаз Украины" Игорю Бакаю
Об этом сообщает российский Интерфакс.
Бакая приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года за особо крупное мошенничество.
Бакая обвиняют в том, что он обманным путем завладел деньгами посторонних лиц. На него есть 10 заявлений, среди которых заявление от российского миллиардера Алишера Усманова. Позже российские следователи предъявили Бакаю обвинения в особо крупном мошенничестве.
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