Лига Европы: какие команды досрочно вышли в 1/16 финала
27 ноября, 2020, 07:07
После 4-го тура Лиги Европы сразу пять команд гарантировали себе место в плей-офф
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Досрочно в 1/16 финала Лиги Европы вышли итальянская "Рома", английские "Арсенал" и "Лестер", пражская "Славия" и немецкий "Хоффенхайм".
"Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчку в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. У английского "Лестере" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.
- 26 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" разгромила афинский АЕК со счетом 0: 3 .
- В другом матче английский "Лестер" сыграл вничью с португальской "Брагой" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-