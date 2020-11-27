Лига Европы: какие команды досрочно вышли в 1/16 финала

27 ноября, 2020, 07:07

После 4-го тура Лиги Европы сразу пять команд гарантировали себе место в плей-офф

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Досрочно в 1/16 финала Лиги Европы вышли итальянская "Рома", английские "Арсенал" и "Лестер", пражская "Славия" и немецкий "Хоффенхайм".

"Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчку в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. У английского "Лестере" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.