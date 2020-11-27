Лучший бомбардир УПЛ пожаловался на украинские дороги

27 ноября, 2020, 19:01

Форвард донецкого "Олимпика" Захедитабар Шахаб заявил, что его неприятно удивили украинские дороги

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Бомбардир".

По словам Шахаба, иногда он не может понять, почему в Украине такие дороги.

"В Украине все очень круто. Единственное - неприятно удивили дороги. Мы ездим на матчи на автобусе. Иногда не могу понять, как такое может быть. Видел, что власть перестраивает дороги, и в будущем этой проблемы не будет", - сказал Шахаб.

В этом сезоне 25-летний иранец провел 10 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи за "Олимпик". Захедитабар Шахаб делит первую-вторую строчки с форвардом полтавской "Ворсклы" Владиславом Кулачом в гонке бомбардиров УПЛ.