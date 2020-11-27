Ковалив призвала Раду как можно скорее принять пакет законопроектов Зеленского по поддержке бизнеса

27 ноября, 2020, 14:05

По словам заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, Верховная Рада должна как можно быстрее принять инициированный президентом Зеленским пакет законопроектов по поддержке бизнеса и наемных работников на случай усиления карантина

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Буду обращаться к депутатам, чтобы вместе обсудить, чтобы проголосовать этот законопроект, и с ковидного фонда успеть до конца года выдать этот пакет поддержки тому бизнесу, который пострадает в случае внедрения локдауна", - цитирует пресс-служба слова Ковалив в эфире одного из телеканалов.

Она отметила, что в пакете законопроектов четко указаны суммы помощи, в том числе 8 тыс. для физических лиц-предпринимателей и каждого наемного работника. Предприятиям, чья деятельность запрещается на время карантина, будет компенсироваться уплата единого социального взноса (ЕСВ), а программа кредитования "5-7-9" будет продолжена и расширена.

"Объем этой поддержки до конца года, который планируется предоставить ФОПам, и работникам ФЛП, и непосредственно самим предприятиям, составляет от 12 до 15 млрд гривен", - отметила Ковалив.

Она добавила, что это уже третий пакет помощи для предпринимателей с начала года. Весной она направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, через программу доступных кредитов "5-7-9", по которой уже выдано займа на сумму 13,5 млрд грн.

Кроме того, по словам главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Саакашвили, внесение в парламент пакета законопроектов по поддержке бизнеса - это "проявление сочувствия и солидарности. В то же время, Саакашвили добавил, что "этой суммы некоторым не хватит, но президент дал понять, что он понимает и сочувствует".

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты по поддержке бизнеса и наемных работников в случае введения локдауна в связи с распространением COVID-19 в Украине.

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