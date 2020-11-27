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Espreso.tvОбществоКакую погоду ждать на выходных: прогноз от синоптика Натальи Диденко

Какую погоду ждать на выходных: прогноз от синоптика Натальи Диденко

В Украине 28-29 ноября ожидаются дожди и мокрый снег, на Востоке Украины вероятен сильный ветер

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"На первой карте - завтрашние осадки. На второй - фаза осадков, синеньим - дождь, сгущенное до красного - интенсивность (но это не у нас), розовое - снег или мокрый снег. 28-29 ноября погода в Украине будет и с осадками, и с теплом, и с холодрыгой ", - отметила синоптик.

Циклон и атмосферные фронты выходные обусловят в западных, северных областях Украины дождь с переходом в мокрый снег.

Осадки коснутся Харьковщины, местами центральных областей. В воскресенье затронут Юг, кроме Запорожья.

На востоке Украины вероятен сильный ветер.

Температура воздуха в Украине 28-29 ноября на Западе и Севере ожидается +1°C...+4°C. В центральной части от +1°C...+3°C в Винницкой до +4°C...+6°C в Черкасской, Полтавской областях, в Кропивницком и районах и до +8°C в Днепропетровской области.

В восточных областях предполагается +5°C...+8°C. В южной части ожидается теплая погода: от +6°C...+10°C до +10°C...+14°C в Крыму.

"В Киеве прогностическая синоптическая ситуация явно указывает на осадки, дождь с переходом в мокрый снег", - сообщила Диденко.

В столице максимальная температура воздуха -1°C...+4°C.

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