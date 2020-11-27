Госбюджет: повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн отложили на конец 2021 года
27 ноября, 2020, 12:04
В доработанном ко второму чтению проекте закона о государственном бюджете Украины на 2021 год повышение минимальной заработной платы предлагается отложить с июля до конца года
Об этом говорится в проектах закона о государственном бюджете Украины на 2021 год.
"Учтены установления размера минимальной заработной платы с 1 января 2021 - 6000 грн, с 1 декабря 2021 - 6500 грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.
- Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению Верховной Радой.
- 27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 год внесли в Верховную Раду.
- Минимальная заработная плата в настоящее время составляет 5 тыс. грн. В предыдущем проекте государственного бюджета Украины повышение минимальной заработной платы планировалось до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года и до 6,5 тыс. грн с 1 июля 2021 года.
- Минимальная заработная плата - это законодательно установленный размер минимального размера оплаты труда. К этому показателю привязаны заработные платы работников бюджетной сферы и налоги для бизнеса. Размер минимальной заработной платы определяется в законе о государственном бюджете на соответствующий год.
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