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Espreso.tvОбществоГБР провело обыски у чиновников таможни

ГБР провело обыски у чиновников таможни

Государственное бюро расследований провело обыски у начальника внутренней безопасности таможенной службы Михаила Мирошниченко и директора Департамента по борьбе с контрабандой Игоря Резника и экс-советника председателя Государственной фискальной службы Геннадия Романенко

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram .

Сегодня утром, 27 ноября, следователи ГБР провели обыски у Геннадия Романенко.

Нардеп отметила, что по материалам суда, он может быть организатором контрабандных схем, которые привели к миллиардным убыткам государственному бюджету.

Обыски также прошли у начальника внутренней безопасности таможенной службы Мирошниченко и директора департамента по борьбе с контрабандой Игоря Резника.

"В постановлениях суда, которые я публикую, полностью изображена схема связей между Романенко, людьми, которых журналисты называют контрабандистами и сотрудниками таможенных органов. Я думаю, деньги для выплаты пенсий, субсидий, кислородных концентраторов и дорог следует искать не в МВФ, а дома у вышеуказанных лиц", - подчеркнула Василевская.

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