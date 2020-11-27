ГБР провело обыски у чиновников таможни
Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram .
Сегодня утром, 27 ноября, следователи ГБР провели обыски у Геннадия Романенко.
Нардеп отметила, что по материалам суда, он может быть организатором контрабандных схем, которые привели к миллиардным убыткам государственному бюджету.
Обыски также прошли у начальника внутренней безопасности таможенной службы Мирошниченко и директора департамента по борьбе с контрабандой Игоря Резника.
"В постановлениях суда, которые я публикую, полностью изображена схема связей между Романенко, людьми, которых журналисты называют контрабандистами и сотрудниками таможенных органов. Я думаю, деньги для выплаты пенсий, субсидий, кислородных концентраторов и дорог следует искать не в МВФ, а дома у вышеуказанных лиц", - подчеркнула Василевская.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-