Facebook планирует выпустить собственную криптовалюту в начале 2021 года

27 ноября, 2020, 16:34

Facebook Inc. планирует выпустить собственную криптовалюту Libra в начале января 2021 года

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно сообщению, Facebook Inc. готовится запустить криптовалюту Libra в январе 2021 года, но пока только в ограниченном формате. Об этом изданию сообщили три источника, участвующих в проекте.

По информации одного источника, сначала будет запущена только криптовалюта, которая привязана к доллару, а мультивалютный токен будет запущен позже. При этом точная дата запуска Libra будет зависеть от того, когда проект получит разрешение в качестве платежного средства со стороны швейцарского финансового регулятора FINMA.

"FINMA отказалась комментировать запуск Libra, который был инициирован в мае", - отметили в издании.

В FT напомнили, что Facebook обнародовала план запуска криптовалюты Libra в июне 2019 года. По информации компании, пользователи могли бы рассчитываться ею, совершать покупки в Facebook и на других сайтах и тому подобное.

С момента анонса проект подвергся критике законодателей и регуляторов из-за опасений, что Libra может быть использована в преступных целях без надлежащего контроля.

В связи с этим компания пообещала заморозить проект до тех пор, пока он не будет одобрен регуляторами в США и Европе.

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