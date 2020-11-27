Евросоюз в 2019 году выдал украинцам больше всего видов на жительство: в основном в рабочих целях
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Евростата.
"Три миллиона видов на жительство выдали страны ЕС в 2019 году гражданам стран, не входящих в него, что на 6% (или 163 тыс.) больше по сравнению с 2018 годом", - говорится в отчете.
Рабочие обстоятельства составили 41% всех разрешений, семейные обстоятельства - 27%, образование - 14%.
Работа была в 2019 году главной причиной получения вида на жительство для 87% украинцев.
Наибольшей группой иностранцев, которые получили начальный вид на жительство в ЕС в 2019 году, стали украинцы - 757 тыс. человек. Почти четыре из пяти разрешений им были выданы Польшей.
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