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Espreso.tvОбществоЕсли в Киеве введут локдаун, то должен работать транспорт, - Кличко

Если в Киеве введут локдаун, то должен работать транспорт, - Кличко


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что при полном локдауне должен работать транспорт. Кличко будет настаивать на работе метро

Об этом сказал Кличко в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

"Вводит карантин исключительно правительство. Если локдаун будет введен, нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать, если локдаун будет введен, не останавливать метро и общественный транспорт", - сказал Кличко.
  • Напомним, глава Госпродпотребслужбы Киева заявил, что карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением COVID-19.
  • Напомним, что глава МВД высказался за скорейшее внедрение трехнедельного локдауна в Украине.
  • Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения сможет оценить эффективность внедрения карантина выходного дня на следующей неделе.

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