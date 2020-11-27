Если в Киеве введут локдаун, то должен работать транспорт, - Кличко

27 ноября, 2020, 13:24

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что при полном локдауне должен работать транспорт. Кличко будет настаивать на работе метро

Об этом сказал Кличко в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

"Вводит карантин исключительно правительство. Если локдаун будет введен, нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать, если локдаун будет введен, не останавливать метро и общественный транспорт", - сказал Кличко.

Напомним, глава Госпродпотребслужбы Киева заявил, что карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, что глава МВД высказался за скорейшее внедрение трехнедельного локдауна в Украине.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения сможет оценить эффективность внедрения карантина выходного дня на следующей неделе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb