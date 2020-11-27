Экс-сотрудницу банка "Хрещатик" подозревают в хищении более 10 млн грн

27 ноября, 2020, 18:26

Бывшая сотрудница банка "Хрещатик" подозревается в хищении более 10 млн грн вкладчиков в 2013-2014 годах

Об этом сообщает Киевская прокуратура в Facebook.

По данным следствия, подозреваемая отвечала за оформление договоров. Вступив в сговор с работниками банка, она выдавала вкладчикам поддельные документы, якобы подтверждающие передачу банку средств по депозитам.

Полученные деньги подозреваемая не оприходовала и вместе с другими соучастниками использовала по своему усмотрению.

В результате клиентам банка причинен ущерб на общую сумму более 10 млн грн.